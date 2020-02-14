Мужчина получил 15 лет за убийство дяди на берегу пруда под Саратовом

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:33:43+03:00

Кроме того, он осужден за угрозы и кражи

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В Самойловском районе Саратовской области вынесен приговор ранее судимому 39-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов», его признали виновным в убийстве, угрозах и краже.

Установлено, что вечером 16 октября он с 47-летним дядей отправился рыбачить на берег пруда около села Алексеевка. При этом мужчины прихватили алкоголь и принялись выпивать.

Рыбалка закончилась ссорой — дядя приревновал сожительницу к племяннику и влепил пощечину. Тот в ответ кинулся на родственника с кулаками, а потом вооружился палкой и забил его до смерти.

После этого он отправился к нему домой за новой порцией спиртного и встретил там его сожительницу. Перочинным ножом он начал угрожать женщине, однако та все же вызвала сотрудников полиции, которым злоумышленник и признался в убийстве, показав место преступления.

Помимо этого в августе и сентябре он обокрал два нежилых дома, похитив лом черных и цветных металлов на сумму 3,2 тыс. рублей.

Суд отправил мужчину в колонию особого режима на 15 лет и три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU