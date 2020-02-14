Мужчина получил 15 лет за убийство дяди на берегу пруда под Саратовом
В Самойловском районе Саратовской области вынесен приговор ранее судимому 39-летнему мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов», его признали виновным в убийстве, угрозах и краже.
Установлено, что вечером 16 октября он с 47-летним дядей отправился рыбачить на берег пруда около села Алексеевка. При этом мужчины прихватили алкоголь и принялись выпивать.
Рыбалка закончилась ссорой — дядя приревновал сожительницу к племяннику и влепил пощечину. Тот в ответ кинулся на родственника с кулаками, а потом вооружился палкой и забил его до смерти.
После этого он отправился к нему домой за новой порцией спиртного и встретил там его сожительницу. Перочинным ножом он начал угрожать женщине, однако та все же вызвала сотрудников полиции, которым злоумышленник и признался в убийстве, показав место преступления.
Помимо этого в августе и сентябре он обокрал два нежилых дома, похитив лом черных и цветных металлов на сумму 3,2 тыс. рублей.
Суд отправил мужчину в колонию особого режима на 15 лет и три месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU