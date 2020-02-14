2020-02-14T11:33:43+03:00
Происшествия

Мужчина получил 15 лет за убийство дяди на берегу пруда под Саратовом

Кроме того, он осужден за угрозы и кражи
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Самойловском районе Саратовской области вынесен приговор ранее судимому 39-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов», его признали виновным в убийстве, угрозах и краже.

Установлено, что вечером 16 октября он с 47-летним дядей отправился рыбачить на берег пруда около села Алексеевка. При этом мужчины прихватили алкоголь и принялись выпивать.

Рыбалка закончилась ссорой — дядя приревновал сожительницу к племяннику и влепил пощечину. Тот в ответ кинулся на родственника с кулаками, а потом вооружился палкой и забил его до смерти.

После этого он отправился к нему домой за новой порцией спиртного и встретил там его сожительницу. Перочинным ножом он начал угрожать женщине, однако та все же вызвала сотрудников полиции, которым злоумышленник и признался в убийстве, показав место преступления.

Помимо этого в августе и сентябре он обокрал два нежилых дома, похитив лом черных и цветных металлов на сумму 3,2 тыс. рублей.

Суд отправил мужчину в колонию особого режима на 15 лет и три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Замглавного санитарного врача Саратовской области: Известия о коронавирусе — как сводки с фронта
В Энгельсе мужчина обворовывал тещу четыре месяца
В Саратове отменили карантин
В Саратове иномарка сбила трехлетнего ребенка и подростка
В Елшанке у источника питьевой воды устроили незаконную свалку
Магазин в Красном Куте оштрафовали за недоступность для инвалидов
В Саратовской области чаще всего требуется любовь в продажной сфере
В Саратовской области выявили некачественное лекарство
Саратовец «отработает» нетрезвую езду
Саратовцев призвали не ездить с просроченными правами
В Саратовской области за 2019 год произвели 36 тыс.тонны овощей
В Романовском районе лишили прав алкоголика-тракториста
В Саратовской области будут холодные выходные
В Саратове насчитывается около 3,5 тыс. бродячих собак
Во дворе в Солнечном-2 ВАЗ сбил парня
Саратовский облсуд разрешил арестовать бывшую судью Татьяну Шевлягину
Панков встретился с балаковскими дольщиками по вопросу реализации инвестпроекта
На трассе под Балашовом водитель ВАЗа врезался в грузовик
Названы два варианта решения проблемы бродячих собак в Саратове
Устроивший ДТП на Рабочей водитель сбежал с места
Банду юных угонщиков в Саратове будут принудительно воспитывать
Завтра в Саратове пройдут ярмарки
В Энгельсе иномарка сбила подростка
Рецидивист украл из квартиры мужчины под Энгельсом одежду
Проектировщики приступили к разработке документации для ПТК «Горный»