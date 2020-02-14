В Саратове дворник накупила косметики и алкоголя с найденной карты

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:27:21+03:00

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В Заводском районе Саратова осудили 44-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в мошенничестве с использованием электронных средств платежа и причинением значительного ущерба.

- Утром 6 ноября женщина, работающая дворником, нашла около подъезда своего дома №13 по улице Хомяковой банковскую карту. Наличие денег она проверила в ближайшем магазине, купив пачку сигарет, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

В тот же день гражданка пошла по магазинам. Она накупила продуктов, косметики, алкоголя, а когда средства на карте закончились — выбросила ее. В общей сложности она потратила более 10 тыс. рублей.

Во время следствия женщина извинилась перед потерпевшей и возместила ущерб. Суд приговорил ее к году условно.

ИСТОЧНИК KP.RU