Жительница Саратова завершила избиение бывшего парня ударом каблука по кисти
В Кировском районе Саратова осужденная за причинение средней тяжести вреда здоровью 38-летняя женщина попыталась смягчить себе приговор.
- На лестнице одного из домов по улице Кутякова 12 февраля 2015 года договорилась с неустановленными лицами об избиении экс-сожителя. Гражданка испытывала к нему неприязнь, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Во время группового нападения женщина не менее пяти раз ударила бывшего возлюбленного ногой по голове и телу, а также один раз каблуком по кисти правой руки. У мужчины от этого сломалась средняя фаланга четвертого пальца.
Свою вину злоумышленница не признала даже в суде. Она объяснила это тем, что ее действия не могли причинить таких последствий. Однако ее все же приговорили к полутора годам в колонии-поселении.
Женщина и ее адвокат подали жалобу. Апелляционная инстанция не нашла оснований для пересмотра наказания.
ИСТОЧНИК KP.RU