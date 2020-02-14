Жительница Саратова завершила избиение бывшего парня ударом каблука по кисти

14 Февр. 2020 2020-02-14T09:42:38+03:00

У мужчины от этого сломалась средняя фаланга четвертого пальца

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В Кировском районе Саратова осужденная за причинение средней тяжести вреда здоровью 38-летняя женщина попыталась смягчить себе приговор.

- На лестнице одного из домов по улице Кутякова 12 февраля 2015 года договорилась с неустановленными лицами об избиении экс-сожителя. Гражданка испытывала к нему неприязнь, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Во время группового нападения женщина не менее пяти раз ударила бывшего возлюбленного ногой по голове и телу, а также один раз каблуком по кисти правой руки. У мужчины от этого сломалась средняя фаланга четвертого пальца.

Свою вину злоумышленница не признала даже в суде. Она объяснила это тем, что ее действия не могли причинить таких последствий. Однако ее все же приговорили к полутора годам в колонии-поселении.

Женщина и ее адвокат подали жалобу. Апелляционная инстанция не нашла оснований для пересмотра наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU