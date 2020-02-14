Саратовец заметил куницу в горпарке

14 Февр. 2020 2020-02-14T08:43:53+03:00

Хищник может быть опасен для белок

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Житель Саратова заявил о кунице в Городском парке.

- Готов поклясться, что это была куница, Саратов, городской парк! В парке обитают куницы? Или сбежал у кого?! Следы точно куницы, сибиряки поймут! — опубликовала группа «Саратов онлайн» сообщение Валентина Чертовского.

В подтверждение своих слова автор предоставил фотографии зверька, вскарабкавшегося по лестнице, а также следы его лап.

Фото соцсетей

Впрочем, комментаторы под постом разошлись во мнениях. Одни считают, что это хорек, другие — что соболь.

Напомним, куница является хищником и представляет опасность для обитающих в горпарке белок.

ИСТОЧНИК KP.RU