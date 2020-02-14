Саратовец заметил куницу в горпарке
Житель Саратова заявил о кунице в Городском парке.
- Готов поклясться, что это была куница, Саратов, городской парк! В парке обитают куницы? Или сбежал у кого?! Следы точно куницы, сибиряки поймут! — опубликовала группа «Саратов онлайн» сообщение Валентина Чертовского.
В подтверждение своих слова автор предоставил фотографии зверька, вскарабкавшегося по лестнице, а также следы его лап.
Фото соцсетей
Впрочем, комментаторы под постом разошлись во мнениях. Одни считают, что это хорек, другие — что соболь.
Напомним, куница является хищником и представляет опасность для обитающих в горпарке белок.
ИСТОЧНИК KP.RU