Улицы Саратовской области от снега очищали свыше 2 тыс. человек

14 Февр. 2020 2020-02-14T08:33:41+03:00

В областном центре работали восемь единиц спецтехники

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В первый день снегопада улицы Саратовской области от снега вышли очищать более 2 тыс. человек.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГЖИ региона, в областном центре УК очистили 565 придомовых территорий, 12 крыш многоэтажек. В работах задействован 1 731 дворник, восемь единиц спецтехники.

В Энгельсском районе 312 человек и семь машин расчистили 917 дворов.

Работы продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU