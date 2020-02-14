Улицы Саратовской области от снега очищали свыше 2 тыс. человек
В областном центре работали восемь единиц спецтехники
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В первый день снегопада улицы Саратовской области от снега вышли очищать более 2 тыс. человек.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГЖИ региона, в областном центре УК очистили 565 придомовых территорий, 12 крыш многоэтажек. В работах задействован 1 731 дворник, восемь единиц спецтехники.
В Энгельсском районе 312 человек и семь машин расчистили 917 дворов.
Работы продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU