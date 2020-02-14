В Саратове две девушки украли из чужой сумки деньги и iPhone
Полиция Кировского района раскрыла кражу у 26-летней гражданки.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 22 января неизвестный в квартире на Луговой улице Саратова забрал из ее сумки 62 тыс. рублей и iPhone 8 стоимостью 38 тыс. рублей.
Сумма ущерба составила 100 тыс. рублей.
Предполагаемых преступников задержали, ими оказались 18-летняя жительница Энгельса и ее сообщница этого же возраста из поселка Пробуждение, которая работает кассиром.
Девушки признались в краже и рассказали, что выбросили телефон.
На них завели уголовные дела, после чего отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU