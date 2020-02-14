2020-02-14T07:56:35+03:00
Общество

В селе под Саратовом гость забил хозяина алюминиевой флягой

Мужчина скончался
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Самойловском районе Саратовской области задержан подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, что повлекло смерть потерпевшего.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 36-летнего мужчину удалось найти и задержать с помощью сотрудников полиции.

Напомним, 57-летнего пострадавшего без сознания обнаружил его сосед во дворе дома села Еловатка 6 января. Спасти жизнь человека не удалось, он умер до приезда медиков. Эксперты установили, что причиной смерти стала травма головы.

По предварительной версии, вечером того дня потерпевший и обвиняемый распивали спиртное и поссорились. Гость ударил хозяина по голове алюминиевой флягой. Когда пострадавший упал, злоумышленник скрылся.

Свою вину задержанный признал полностью. Он был взят под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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