В селе под Саратовом гость забил хозяина алюминиевой флягой
В Самойловском районе Саратовской области задержан подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, что повлекло смерть потерпевшего.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 36-летнего мужчину удалось найти и задержать с помощью сотрудников полиции.
Напомним, 57-летнего пострадавшего без сознания обнаружил его сосед во дворе дома села Еловатка 6 января. Спасти жизнь человека не удалось, он умер до приезда медиков. Эксперты установили, что причиной смерти стала травма головы.
По предварительной версии, вечером того дня потерпевший и обвиняемый распивали спиртное и поссорились. Гость ударил хозяина по голове алюминиевой флягой. Когда пострадавший упал, злоумышленник скрылся.
Свою вину задержанный признал полностью. Он был взят под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU