Пьяный парень без причины жестоко избил 81-летнюю жительницу Аткарска
В Аткарске Саратовской области 21-летнего местного жителя заподозрили в незаконном проникновении в жилище и нападении на пожилую женщину.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по данным фактам возбуждено уголовное дело.
Следствие считает, что в ночь на 22 декабря пьяный парень выбил дверь квартиры дома в Аткарске, где жила 81-летняя женщина. Там он напал на пенсионерку, избил ее руками и ногами по голове и телу, а потом скрылся.
Пострадавшая вызвала полицию и «скорую помощь». Женщину госпитализировали, однако травмы оказались серьезными, и она до сих пор находится в больнице.
Полицейские сумели установить личность нападавшего. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU