Пьяный парень без причины жестоко избил 81-летнюю жительницу Аткарска

14 Февр. 2020 2020-02-14T08:21:52+03:00

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В Аткарске Саратовской области 21-летнего местного жителя заподозрили в незаконном проникновении в жилище и нападении на пожилую женщину.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по данным фактам возбуждено уголовное дело.

Следствие считает, что в ночь на 22 декабря пьяный парень выбил дверь квартиры дома в Аткарске, где жила 81-летняя женщина. Там он напал на пенсионерку, избил ее руками и ногами по голове и телу, а потом скрылся.

Пострадавшая вызвала полицию и «скорую помощь». Женщину госпитализировали, однако травмы оказались серьезными, и она до сих пор находится в больнице.

Полицейские сумели установить личность нападавшего. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU