На проспекте Строителей в Саратове столкнулись две иномарки

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:11:05+03:00

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В Ленинском районе Саратова сегодня днем, 13 февраля, столкнулись Datsun и Nissan.

- Авария произошла в 14:35 напротив дома №44/1 по проспекту Строителей, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.

Виновником, по предварительным данным, считается 30-летний водитель Datsun. Его 41-летний пассажир попал в больницу. Госпитализирована также пассажирка Nissan — 36-летняя женщина.

Травмировался и 14-летний мальчик из Nissan, но его после осмотра отпустили из медучреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU