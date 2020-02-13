На проспекте Строителей в Саратове столкнулись две иномарки
Пострадали три человека
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В Ленинском районе Саратова сегодня днем, 13 февраля, столкнулись Datsun и Nissan.
- Авария произошла в 14:35 напротив дома №44/1 по проспекту Строителей, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.
Виновником, по предварительным данным, считается 30-летний водитель Datsun. Его 41-летний пассажир попал в больницу. Госпитализирована также пассажирка Nissan — 36-летняя женщина.
Травмировался и 14-летний мальчик из Nissan, но его после осмотра отпустили из медучреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU