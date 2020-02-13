2020-02-13T16:27:06+03:00
Звезды

В Саратове представили мистический детектив Дона Нигро «Пять жар-птиц в поместье ворона»

Саратовский зритель впервые познакомиться с творчеством американского драматурга
Армен Осипян
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Фото Армена ОсипянаФото Армена Осипяна
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14 и 15 февраля на малой сцене саратовского театра драмы состоится премьера мистического детектива «Пять жар-птиц в поместье ворона». Однако корреспондент «КП-Саратов» побывал на предпремьерном показе и поделился своими впечатлениями.

Работу представят студенты четвертого курса мастерской заслуженного артиста России Игоря Баголея. Режиссер-постановщик — Любовь Баголей.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Саратовский зритель впервые познакомится с творчеством Дона Нигро. Писатель является автором более 400 пьес и считается одним из самых публикуемых драматургов современности. Дон Нигро часто признавался в любви к русской культуре. Он писал о Толстом, Пушкине, Гоголе, Мандельштаме и других. В пьесе «Вечера в кафе «Бродячая собака» действующими персонажами становятся Станиславский, Мейерхольд, Блок, Маяковский, Белый. На русский язык был впервые переведен в 2014 году.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Пьесы Дона Нигро сегодня ставятся во всех уголках планеты: США, Латинская Америка, Европа, Австралия, Новая Зеландия, Китай. Драматург в своих интервью утверждает, что в России и постсоветском пространстве он стал известен благодаря переводчику его пьес Виктору Веберу.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Действие пьесы «Пять жар-птиц в поместье ворона» происходит в уединенном особняке сельской местности в декабре 1905 года. В доме миссис Рейвенкрофт убит Патрик Рорк. Подозреваемыми становятся пять женщин: хозяйка поместья, ее дочь Гиллиан, служанка Долли, гувернантка Марси и домоправительница Миссис Френч. Инспектор Раффинг должен опросить жар-птиц и найти убийцу.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Интригующая пьеса Дона Нигро заставляет зрителя затаить дыхание и наблюдать за происходящим на сцене. В постановке присутствуют все элементы классического детектива: постоянные сюжетные повороты, шокирующие признания и неожиданный финал. Детектив Нигро явно стремится к смешению жанров, здесь комедийные сцены смело переплетаются с драматическими.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Создателям спектакля удалось воссоздать на сцене дух эпохи. В особенности благодаря костюмам художника-постановщика Юрия Наместникова. «Пять жар-птиц в поместье ворона» — мистический детектив, таково жанровое определение новой дипломной работы. Помимо сюжета, это определение поддерживают сценография и музыкальное оформление.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Студенты мастерской Игоря Баголея вновь показали саратовским зрителям достойный уровень актерского мастерства. Они впервые работают с драматургией двадцатого века и впервые пробуют делать это на малой сцене профессионального театра. Спектакль по пьесе Дона Нигро четвертая работа курса. В январе этого года в ТЮЗе вторая половина мастерской представила спектакль по пьесе современного каталонского драматурга Жорди Гальсерана «Метод Гренхольма».

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

На Большой сцене театра драмы с успехом идут постановки курса: «Два джентльмена из Вероны» по пьесе Уильяма Шекспира и «Игрок» по повести Федора Достоевского.

Пьеса Дона Нигро «Пять жар-птиц в поместье ворона» переведена Виктором Вебером. Его имя известно саратовской театральной публике по спектаклю «Настоящая комедия» английского драматурга Ноэла Коуарда, в переводе которого несколько лет назад шла пьеса на сцене театра драмы. Главную роль тогда исполнил заслуженный артист России — Игорь Баголей.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

В этот раз переводчик сам предложил художественному руководителю курса пьесу Нигро. Вебер хотел видеть в главной роли именно Игоря Баголея. В связи с высокой занятостью актер не имеет такой возможности. Вместе с Любовью Баголей они воплотили эту пьесу со студентами его мастерской.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Дипломные спектакли мастерской Игоря Баголея будут идти до конца театрального сезона.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

В спектакле принимают участие студенты курса: Тимур Макумов, Анна Суворова/Алина Шульга, Маргарита Смирнова, Елизавета Рябинина, Екатерина Грачева/Вероника Клинаева, Ольга Сальникова.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Следующие показы состоятся 15 и 28 февраля, а также 7 и 25 марта.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

ИСТОЧНИК KP.RU

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