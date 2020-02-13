В Саратове представили мистический детектив Дона Нигро «Пять жар-птиц в поместье ворона»

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:27:06+03:00

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14 и 15 февраля на малой сцене саратовского театра драмы состоится премьера мистического детектива «Пять жар-птиц в поместье ворона». Однако корреспондент «КП-Саратов» побывал на предпремьерном показе и поделился своими впечатлениями.

Работу представят студенты четвертого курса мастерской заслуженного артиста России Игоря Баголея. Режиссер-постановщик — Любовь Баголей.

Фото Армена Осипяна

Саратовский зритель впервые познакомится с творчеством Дона Нигро. Писатель является автором более 400 пьес и считается одним из самых публикуемых драматургов современности. Дон Нигро часто признавался в любви к русской культуре. Он писал о Толстом, Пушкине, Гоголе, Мандельштаме и других. В пьесе «Вечера в кафе «Бродячая собака» действующими персонажами становятся Станиславский, Мейерхольд, Блок, Маяковский, Белый. На русский язык был впервые переведен в 2014 году.

Фото Армена Осипяна

Пьесы Дона Нигро сегодня ставятся во всех уголках планеты: США, Латинская Америка, Европа, Австралия, Новая Зеландия, Китай. Драматург в своих интервью утверждает, что в России и постсоветском пространстве он стал известен благодаря переводчику его пьес Виктору Веберу.

Фото Армена Осипяна

Действие пьесы «Пять жар-птиц в поместье ворона» происходит в уединенном особняке сельской местности в декабре 1905 года. В доме миссис Рейвенкрофт убит Патрик Рорк. Подозреваемыми становятся пять женщин: хозяйка поместья, ее дочь Гиллиан, служанка Долли, гувернантка Марси и домоправительница Миссис Френч. Инспектор Раффинг должен опросить жар-птиц и найти убийцу.

Фото Армена Осипяна

Интригующая пьеса Дона Нигро заставляет зрителя затаить дыхание и наблюдать за происходящим на сцене. В постановке присутствуют все элементы классического детектива: постоянные сюжетные повороты, шокирующие признания и неожиданный финал. Детектив Нигро явно стремится к смешению жанров, здесь комедийные сцены смело переплетаются с драматическими.

Фото Армена Осипяна

Создателям спектакля удалось воссоздать на сцене дух эпохи. В особенности благодаря костюмам художника-постановщика Юрия Наместникова. «Пять жар-птиц в поместье ворона» — мистический детектив, таково жанровое определение новой дипломной работы. Помимо сюжета, это определение поддерживают сценография и музыкальное оформление.

Фото Армена Осипяна

Студенты мастерской Игоря Баголея вновь показали саратовским зрителям достойный уровень актерского мастерства. Они впервые работают с драматургией двадцатого века и впервые пробуют делать это на малой сцене профессионального театра. Спектакль по пьесе Дона Нигро четвертая работа курса. В январе этого года в ТЮЗе вторая половина мастерской представила спектакль по пьесе современного каталонского драматурга Жорди Гальсерана «Метод Гренхольма».

Фото Армена Осипяна

На Большой сцене театра драмы с успехом идут постановки курса: «Два джентльмена из Вероны» по пьесе Уильяма Шекспира и «Игрок» по повести Федора Достоевского.

Пьеса Дона Нигро «Пять жар-птиц в поместье ворона» переведена Виктором Вебером. Его имя известно саратовской театральной публике по спектаклю «Настоящая комедия» английского драматурга Ноэла Коуарда, в переводе которого несколько лет назад шла пьеса на сцене театра драмы. Главную роль тогда исполнил заслуженный артист России — Игорь Баголей.

Фото Армена Осипяна

В этот раз переводчик сам предложил художественному руководителю курса пьесу Нигро. Вебер хотел видеть в главной роли именно Игоря Баголея. В связи с высокой занятостью актер не имеет такой возможности. Вместе с Любовью Баголей они воплотили эту пьесу со студентами его мастерской.

Фото Армена Осипяна

Дипломные спектакли мастерской Игоря Баголея будут идти до конца театрального сезона.

Фото Армена Осипяна

В спектакле принимают участие студенты курса: Тимур Макумов, Анна Суворова/Алина Шульга, Маргарита Смирнова, Елизавета Рябинина, Екатерина Грачева/Вероника Клинаева, Ольга Сальникова.

Фото Армена Осипяна

Следующие показы состоятся 15 и 28 февраля, а также 7 и 25 марта.

Фото Армена Осипяна

ИСТОЧНИК KP.RU