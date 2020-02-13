В 2020 году жениться планируют 4% саратовцев
Накануне Дня святого Валентина 5% россиян в возрасте от 20 до 45 лет сообщили о своих планах создать семью.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе СК «Сбербанк страхование жизни», больше всего желающих пожениться в Махачкале и Санкт-Петербурге.
В Саратове на этот шаг готовы пойти 4% граждан.
День святого Валентина планируют отмечать 18% россиян. Дарить подарки возлюбленным планируют 64% девушек и всего 36% парней. Среди тех, кто старше 30 лет, делать это будут 83% женщин и 17% мужчин. При этом вступить в романтические отношения готовы 82% парней и 18% девушек.
Чаще всего пары дарят друг другу «валентинки», менее популярны украшения, игрушки, сладости. Также в топ входят путешествия.
ИСТОЧНИК KP.RU