В 2020 году жениться планируют 4% саратовцев

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:12:46+03:00

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Накануне Дня святого Валентина 5% россиян в возрасте от 20 до 45 лет сообщили о своих планах создать семью.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе СК «Сбербанк страхование жизни», больше всего желающих пожениться в Махачкале и Санкт-Петербурге.

В Саратове на этот шаг готовы пойти 4% граждан.

День святого Валентина планируют отмечать 18% россиян. Дарить подарки возлюбленным планируют 64% девушек и всего 36% парней. Среди тех, кто старше 30 лет, делать это будут 83% женщин и 17% мужчин. При этом вступить в романтические отношения готовы 82% парней и 18% девушек.

Чаще всего пары дарят друг другу «валентинки», менее популярны украшения, игрушки, сладости. Также в топ входят путешествия.

ИСТОЧНИК KP.RU