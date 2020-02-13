Панков: Для регионов очень важно получить помощь в организации школьного питания

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:42:22+03:00

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Государственная дума приняла во втором чтении инициативу, направленную на реализацию Послания президента РФ — об обеспечении школьников бесплатным горячим питанием. Как отметил депутат Госдумы Николай Панков, для регионов очень важно получить федеральную поддержку в этом процессе.

- Одним из главных условий обеспечения школьников горячим питанием является то, что финансироваться оно будет за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. В порядке, который определит правительство РФ. Для регионов, особенно проблемных, очень важно получить помощь в этом процессе. Об этом в своем послании также говорил наш президент, — отметил Панков, подчеркнув, что этот вопрос волнует родителей во всех без исключения субъектах.

Проект вводит понятие и определяет принципы здорового, качественного и безопасного школьного питания. По словам Николая Панкова, это должны быть не только соки и молоко, но и горячее блюдо, горячий напиток. В школьной еде, согласно новому закону, должно быть все необходимое для растущего детского организма. Требования при этом касаются как образовательных организаций, так и организаций отдыха и оздоровления детей, уточнил депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU