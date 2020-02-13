2020-02-13T15:40:24+03:00
Происшествия

В Энгельсе организацию оштрафовали на 150 тыс. рублей за продажу алкоголя подростку

Продавщица не поинтересовалась возрастом покупателя
Дарья Вострикова
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Прокуратура Энгельса выявила нарушение соблюдения ограничений розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в сентябре 2019 года в торговом павильоне ООО «Агроторг» 16-летнему парню продали спиртное.

Продавщица при виде юноши даже не усомнилась в его совершеннолетии и не спросила возраст.

За такое правонарушение организацию оштрафовали на 150 тыс. рублей, генеральный директор организации получил представление об устранении нарушений законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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