В Энгельсе организацию оштрафовали на 150 тыс. рублей за продажу алкоголя подростку
Продавщица не поинтересовалась возрастом покупателя
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Прокуратура Энгельса выявила нарушение соблюдения ограничений розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в сентябре 2019 года в торговом павильоне ООО «Агроторг» 16-летнему парню продали спиртное.
Продавщица при виде юноши даже не усомнилась в его совершеннолетии и не спросила возраст.
За такое правонарушение организацию оштрафовали на 150 тыс. рублей, генеральный директор организации получил представление об устранении нарушений законодательства.
ИСТОЧНИК KP.RU