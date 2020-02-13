Более 5,1 тыс. девятиклассников в Саратовской области прошли итоговое устное собеседование по русскому языку

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:22:29+03:00

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Более 5,1 тыс. девятиклассников Саратовской области прошли итоговое собеседование по русскому языку, которое является условием допуска к ГИА-9.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, ученики читали вслух, пересказывали текст, провели диалог с экзаменатором-собеседником, выступили с монологом.

По словам министра образования области Ирины Седовой, собеседование прошло в спокойном режиме, нарушений не было.

О своих результатах ребята узнают уже 17 февраля. Это может быть «зачет» или «незачет». В каждой школе предусмотрены три даты для сдачи экзамена: 12 февраля, 11 марта и 18 мая. Школьники, которые по уважительной причине не смогли принять участие в собеседовании зимой, получат возможность сдать собеседование в дополнительные даты.

ИСТОЧНИК KP.RU