Самый добрый аукцион

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:06:19+03:00

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Фонд помощи животным «ЗооСпас-Саратов» седьмой год подряд проводит благотворительную акцию.

На аукционе представлены встречи с самоедами

Суть акции заключается в том, что люди выставляют встречу с собой на аукцион за пожертвование на благотворительность. Встреча может быть как дружеской, так и полезной, деловой. Так, уже сейчас желающие могут посоревноваться за право попасть на сеанс маникюра, фотосессию, поход на концерт, консультацию юриста, портрет, урок русского или английского языка, мастер-класс по игре на барабанах, уникальные вязаные игрушки и многое другое.

Популярностью пользуются лоты, где люди предлагают встречу и знакомство (в том числе фото) со своими питомцами. Есть здесь обитатели одного саратовского зооцентра (лошади, козы и многие другие), большой выбор собак (хаски, самоеды), кошек и даже такая экзотика, как рептилии (например, питоны)!

Есть и экзотичные лоты

Всего около 200 саратовцев уже присоединились и принимают участие в благотворительном «Аукционе добрых встреч», проходящем сейчас в социальной сети «ВКонтакте». Несмотря на то, что большая часть акции проходит в интерактивном формате, каждый год она собирает все больше людей, которые не только открыты к новым встречам и полезным знакомствам, но и хотели бы помочь животным, попавшим в беду. Ведь вырученные от аукциона средства идут на благотворительность: лечение, питание и реабилитацию кошек и собак, забранных с улицы.

На аукционе есть обитатели саратовского зооцентра

Также на этой неделе на аукционе начали выставляться «звездные лоты» — это известные деятели культуры, спорта, журналисты и даже политики. Помочь «хвостикам» решились такие известные люди, как боксер, депутат городской думы Артем Чеботарев, спасатель и путешественник, создатель проекта «Веловызов» Александр Домбровский, руководитель аппарата администрации Псковской области, бывший спасатель Сергей Дмитриев и другие.

Поддержать «ЗооСпас-Саратов» в очередной раз решил и издательский дом «Волга-Медиа», который выставил свой лот. Победитель получит полугодовую подписку на газету «Комсомольская правда», а также возможность стать одним из героев публикации, посвященной итогам аукциона.

ИСТОЧНИК KP.RU