2020-02-13T15:39:57+03:00
Происшествия

В Балакове конфликт между женщиной и ее знакомым закончился поножовщиной

Гражданку отправили в исправительную колонию общего режима
Дарья Вострикова
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Суд признал 30-летнюю жительницу Балакова виновной в убийстве.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что 10 февраля 2019 года с 21:00 до 23:30 гражданка с сожителем и знакомым распивала спиртное в одном из домов на улице 30 лет Победы.

По информации регионального СК, нападавшей была 30-летняя жительница Москвы. Мужчины в возрасте 25 и 30 лет, коллеги по автомойке, купили спиртное и пошли домой к одному из них. Его возлюбленная оказалась против такого времяпровождения, произошла ссора, которую сначала удалось прекратить. Однако потом гость и хозяйка дома снова начали перепалку, после оказания женщине знаков внимания та рассвирепела.

Между представительницей прекрасного пола и ее знакомым разгорелся конфликт, после чего она схватила нож и начала вонзать его в правое плечо, грудь и живот оппонента.

От полученных травм подсудимый вскоре скончался, а женщина спешно покинула регион, ее обнаружили в Москве.

В зале суда злоумышленница так и не признала свою вину, однако ей назначили 7,5 года исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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