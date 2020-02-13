На подарки к 14 февраля замужние тратят меньше, чем холостяки
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по заказу журнала «КоммерсантЪ Деньги» выяснил, сколько россияне тратят на подарки ко Дню святого Валентина.
Исследование 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет в 362 населенных пунктах страны с 17 по 21 января показало: только 1 из 100 граждан считают, что это повод для дорогого подарка.
Пары, которые находятся в «конфетно-букетном» периоде, тратят на сюрпризы больше, чем замужние. Средний чек на подарок девушке составляет 3 тыс. рублей, парню же от девушки — 1,9 тыс. рублей. Жена и муж получают презенты суммой ровно на 500 рублей дешевле в обоих случаях.
ИСТОЧНИК KP.RU