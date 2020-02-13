На подарки к 14 февраля замужние тратят меньше, чем холостяки

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:08:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по заказу журнала «КоммерсантЪ Деньги» выяснил, сколько россияне тратят на подарки ко Дню святого Валентина.

Исследование 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет в 362 населенных пунктах страны с 17 по 21 января показало: только 1 из 100 граждан считают, что это повод для дорогого подарка.

Пары, которые находятся в «конфетно-букетном» периоде, тратят на сюрпризы больше, чем замужние. Средний чек на подарок девушке составляет 3 тыс. рублей, парню же от девушки — 1,9 тыс. рублей. Жена и муж получают презенты суммой ровно на 500 рублей дешевле в обоих случаях.

ИСТОЧНИК KP.RU