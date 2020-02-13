Саратовец оплатил покупки в алкомаркете найденной банковской картой

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:55:01+03:00

Хищение денег в Саратове. ! другой источник

Мужчина не захотел возвращать ее владельцу

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В отдел полиции Кировского района обратился мужчина с заявлением о хищении с карты денег.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, он потерял платежное средство, а через некоторое время ему пришло СМС о списании денег.

Выяснилось, что карту нашел 35-летний местный житель, но вместо возврата отправился в алкомаркет и закупился на 2,9 тыс. рублей. Момент оплаты запечатлела камера видеонаблюдения.

Мужчину задержали оперативники уголовного розыска при поддержке сотрудников Росгвардии. Гражданин признался в содеянном и отметил, что не предполагал такое развития событий.

Полиция призывает граждан не забывать, что найденные чужие вещи нужно возвращать и это не принесет никаких правовых последствий.

ИСТОЧНИК KP.RU