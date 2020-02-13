В Вольске 20-летнего парня будут судить за кражи и секс с подростком

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:50:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вольске Саратовской области в суд направлено уголовное дело в отношении 20-летнего парня.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в кражах и трех эпизодах секса с несовершеннолетней.

Следствие считает, что в мае 2019 года парень неоднократно занимался сексом с 15-летней девочкой. Это выяснилось, когда она обратилась к врачам.

Также в ночь на 18 октября парень на улице Талалихина отверткой вскрыл автомобиль и похитил оттуда мобильный телефон стоимостью 18 тыс. рублей. Гаджет он отдал своей подруге.

В ночь на 16 ноября он снова обокрал тот же автомобиль и на этот раз похитил аккумулятор за 3 080 рублей. АКБ был впоследствии обнаружен по месту жительства злоумышленника.

На предварительном следствии юноша признал вину.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU