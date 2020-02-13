Жителям Саратовской области рассказали о питании в масленичную неделю

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:22:55+03:00

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Специалисты Управления Роспотребнадзора по Саратовской области дали рекомендации местным жителям по выбору блинов.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, при покупке замороженной продукции стоит обращать внимание на сведения об изготовителе, состав, дату изготовления, срок годности, условия хранения, информацию о подтверждении соответствия обязательным требованиям — единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАС).

Блины не должны быть деформированными, в упаковке недопустимо наличие частиц снега и льда, что свидетельствует о повторном замораживании.

Лучше отказаться от покупки лакомства в местах несанкционированной торговли. Выбирая, где перекусить на массовых гуляниях, стоит обратить внимание на состояние торговой точки, опрятность продавца, условия хранения начинок, наличие одноразовой посуды, салфеток. Перед едой нужно протереть руки влажными салфетками.

Если вы решили приготовить блины дома — обратите внимание на то, что они хранятся не более 24 часов в холодильнике. Актуальными остаются принципы рационального питания — не есть много, чередовать жирные и жареные продукты с употреблением сырых овощей, отказаться от чрезмерного употребления алкоголя. Ведь именно это является причиной свыше 80% отравлений спиртосодержащей продукцией.

А еще стоит помнить, что Масленица это не только застолье, но и зимние забавы, подвижные игры, катание на лыжах и санках.

Соблюдение этих мер позволит сохранить здоровье и хорошее настроение.

ИСТОЧНИК KP.RU