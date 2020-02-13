2020-02-13T14:13:33+03:00
Общество

Жительница Саратова возмутилась работой полицейских Заводского района

Она обратилась в прокуратуру
Екатерина Семенова
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..Фото: Екатерина Семенова
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Жительница Саратова в соцсетях пожаловалась на бездействие полиции.

В группе «Саратов онлайн» она анонимно опубликовала пост, в котором заявила, что правоохранители не стали расследовать уголовное дело и закрыли его без оснований.

По словам женщины, в ноябре 2019 года у ее сына злоумышленники отняли телефон и сдали в ломбард. 25 ноября потерпевшие обратились в полицию, в отдел №2 (Заводской район), где их заверили, что дело будет быстро раскрыто, для этого надо лишь произвести выемку в ломбарде. Однако с того времени полицейские не удосужились это сделать.

Более того, дело постоянно передавали от одного участкового другому. Время шло и лишь после постоянных звонков в полицию удалось выяснить, что в возбуждении дела отказано.

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- Я в недоумении пыталась уточнить почему отказано, когда отказано? Ответ меня поразил: «отказано давно, точно не помню, потому что так посоветовали старшие коллеги», — цитирует автор поста слова участкового Писклакова.

Когда удалось получить на руки постановление об отказе, выяснилось, что решение было принято 4 декабря. После этого автор обратилась в прокуратуру, которая прислала официальный ответ: отказ в возбуждении уголовного дела незаконен.

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При этом в отделе полиции №2 заявили, что никаких постановлений из прокуратуры не приходило, о чем также пришел официальный ответ из МВД.

- Получается, они реально не получили никаких предписаний из прокуратуры? Я в шоке от наших «органов». Что делать? Куда обращаться? Телефон недорогой и уже понятно, что нам его никто не вернет, но так относиться к людям... — задается вопросами автор поста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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