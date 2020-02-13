Балаковец отсидит 3,5 года в тюрьме за хранение наркотиков
У него обнаружили синтетику
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Суд признал 39-летнего рецидивиста из Балакова виновным в незаконном хранении без цели сбыта наркотиков в крупном размере.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 11 октября 2019 года в 18:30 при досмотре сотрудники полиции обнаружили у мужчины 0,37 грамма запрещенного синтетического вещества, которое он хранил без цели сбыта.
За это гражданину придется провести 3,5 года в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU