Балаковец отсидит 3,5 года в тюрьме за хранение наркотиков

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:11:33+03:00

У него обнаружили синтетику

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Суд признал 39-летнего рецидивиста из Балакова виновным в незаконном хранении без цели сбыта наркотиков в крупном размере.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 11 октября 2019 года в 18:30 при досмотре сотрудники полиции обнаружили у мужчины 0,37 грамма запрещенного синтетического вещества, которое он хранил без цели сбыта.

За это гражданину придется провести 3,5 года в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU