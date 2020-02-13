В Саратове полыхал двухэтажный дом на улице Рахова
По предварительным данным, загорелось межквартирное перекрытие
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Сегодня, 13 февраля, в Саратове полыхал двухэтажный дом №111 на улице Рахова.
Как сообщает портал «ЧП Саратов», по предварительным данным, загорелось межквартирное перекрытие на втором этаже.
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, эвакуировать жильцов не потребовалось.
В результате возгорания никто не пострадал, на месте работали сотрудники ЦМК и ПСС, пожарные.
Обстоятельства ЧП выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU