В Саратове полыхал двухэтажный дом на улице Рахова

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:16:12+03:00

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Сегодня, 13 февраля, в Саратове полыхал двухэтажный дом №111 на улице Рахова.

Как сообщает портал «ЧП Саратов», по предварительным данным, загорелось межквартирное перекрытие на втором этаже.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, эвакуировать жильцов не потребовалось.

В результате возгорания никто не пострадал, на месте работали сотрудники ЦМК и ПСС, пожарные.

Обстоятельства ЧП выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU