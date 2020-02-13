«Т Плюс» оштрафовали на 40 тыс. рублей за раскопки в Саратове без разрешений
Вчера, 12 февраля, на заседании административной комиссии Саратова было рассмотрено 197 дел.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в отношении ПАО «Т Плюс» разобрали три дела за раскопки в Саратове без полученных разрешений, а также за окончание работ с опозданием.
Организацию оштрафовали на 40 тыс. рублей.
Кроме того, 26 предпринимателей получили предупреждения за нарушение дизайн-кода.
Также 125 граждан привлекли к ответу за незаконную торговлю, сброс отходов в неустановленных местах, оставленный транспорт на зеленой зоне.
Всем, на кого составили протоколы, разъяснили о необходимости своевременной оплаты штрафов. В противном случае им грозит арест на срок до 15 суток и обязательные работы на срок до 50 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU