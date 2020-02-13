2020-02-13T14:14:54+03:00
Общество

«Т Плюс» оштрафовали на 40 тыс. рублей за раскопки в Саратове без разрешений

Работы также были закончены с опозданием
Дарья Вострикова
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Вчера, 12 февраля, на заседании административной комиссии Саратова было рассмотрено 197 дел.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в отношении ПАО «Т Плюс» разобрали три дела за раскопки в Саратове без полученных разрешений, а также за окончание работ с опозданием.

Организацию оштрафовали на 40 тыс. рублей.

Кроме того, 26 предпринимателей получили предупреждения за нарушение дизайн-кода.

Также 125 граждан привлекли к ответу за незаконную торговлю, сброс отходов в неустановленных местах, оставленный транспорт на зеленой зоне.

Всем, на кого составили протоколы, разъяснили о необходимости своевременной оплаты штрафов. В противном случае им грозит арест на срок до 15 суток и обязательные работы на срок до 50 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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