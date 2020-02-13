2020-02-13T11:39:33+03:00
Общество

В ряде школ Саратовской области карантин продлится до 19 февраля

Закрыты несколько техникумов и вузов
Екатерина Семенова
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В школах Саратова продолжается карантинВ школах Саратова продолжается карантинФото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области, по данным на 13 февраля, под карантином остаются все школы Саратова, Балашова, Пугачева, Ртищева, Петровска, а также Балаковского, Базарно-Карабулакского, Краснокутского, Красноармейского, Энгельсского, Новоузенского, Татищевского, Духовницкого, Новобурасского районов.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования региона, срок приостановки занятий — с 13 до 19 февраля.

Кроме того, в связи с превышением эпидпорога по гриппу и ОРВИ частично закрыты школы в ряде районов: Аткарском, Аркадакском, Балашовском, Воскресенском, Екатериновском, Ершовском, Краснопартизанском, Калининском, Марксовском, Озинском, Петровском, Пугачевском, Перелюбском, Романовском, Ртищевском, Ровенском, Советском, Хвалынском, Федоровском районах и Шиханах.

Также не проводятся занятия в ряде учреждений среднего специального и высшего образования: Базарнокарабулакском техникуме агробизнеса и Вольском и Новобурасском филиалах техникума, Балашовском техникуме механизации сельского хозяйства и Аркадакском филиале техникума, Александрово-Гайском политехническом лицее, Петровском агропромышленном лицее, Энгельсском колледже профессиональных технологий, Губернаторском автомобильно-электромеханическом техникуме Балакова, Энгельсском промышленно-экономическом колледже, Энгельсском политехникуме, Новоузенском агротехнологическом техникуме, Энгельсском механико-технологическом техникуме, Балаковском промышленно-транспортном техникуме имени Н. В. Грибанова, Балаковском политехническом техникуме, Аткарском политехническом лицее, Вольском строительном лицее, Вольском технологическом колледже, Краснокутском политехническом лицее, Калининском техникуме агробизнеса и Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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