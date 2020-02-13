В Саратове на проспекте 50 лет Октября пенсионер на Hyundai влетел в BMW
Авария произошла у торгового центра
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Сегодня, 13 февраля, в Саратове на проспекте 50 лет Октября случилось ДТП.
По информации портала «ЧП-Саратов», пенсионер на Hyundai решил свернуть в сторону торгового центра и влетел в BMW.
От удара машину немецкого производства отбросило на ограду.
В результате столкновения никто не пострадал, участники аварии ожидают приезда дорожных инспекторов.
Обстоятельства выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU