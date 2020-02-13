В Саратове на проспекте 50 лет Октября пенсионер на Hyundai влетел в BMW

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:37:55+03:00

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Сегодня, 13 февраля, в Саратове на проспекте 50 лет Октября случилось ДТП.

По информации портала «ЧП-Саратов», пенсионер на Hyundai решил свернуть в сторону торгового центра и влетел в BMW.

От удара машину немецкого производства отбросило на ограду.

В результате столкновения никто не пострадал, участники аварии ожидают приезда дорожных инспекторов.

Обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU