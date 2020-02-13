В Энгельсском районе столкнулись две фуры
Пострадал один из водителей
Фото областной ГИБДД
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В Энгельсском районе Саратовской области сегодня ранним утром, 13 февраля, столкнулись две фуры DAF с полуприцепами.
- Авария произошла в 05:40 на 310-м км автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград — Пристанное — Ершов — Озинки — граница Казахстана, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.
В результате ДТП пострадал один из водителей фур — 38-летний. Его госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU