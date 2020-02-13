В Энгельсском районе столкнулись две фуры

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:03:46+03:00

Пострадал один из водителей

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В Энгельсском районе Саратовской области сегодня ранним утром, 13 февраля, столкнулись две фуры DAF с полуприцепами.

- Авария произошла в 05:40 на 310-м км автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград — Пристанное — Ершов — Озинки — граница Казахстана, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

В результате ДТП пострадал один из водителей фур — 38-летний. Его госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU