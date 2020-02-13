В Саратове пройдет акция «Родные языки России»
В России 21 февраля отмечается Международный день родного языка, поэтому министерство просвещения России проведет всероссийскую акцию «Родные языки России», посвященную этой дате.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе министерства образования Саратовской области, принять участие в ней может любой школьник. Нужно записать на видео стихотворение на родном языке про родителей, свой город или село, историческое событие и опубликовать ролик в социальных сетях с хештегом #РодныеЯзыкиРоссии.
Итоги акции подведут 21 февраля, победители получат призы, каждый участник — именной сертификат.
ИСТОЧНИК KP.RU