В Воскресенском районе работникам выплатили более 6 млн рублей долгов по зарплате

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:38:42+03:00

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Прокуратура Воскресенского района выявила нарушения соблюдения трудового законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в декабре 2019 года 320 работников образовательных учреждений недополучили зарплату. Сумма долга превысила отметку в 6 млн рублей.

Прокурор внес представление в адрес главы Воскресенского района, после чего гражданам выплатили деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU