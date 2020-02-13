В Воскресенском районе работникам выплатили более 6 млн рублей долгов по зарплате
Вмешалась прокуратура
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Прокуратура Воскресенского района выявила нарушения соблюдения трудового законодательства.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в декабре 2019 года 320 работников образовательных учреждений недополучили зарплату. Сумма долга превысила отметку в 6 млн рублей.
Прокурор внес представление в адрес главы Воскресенского района, после чего гражданам выплатили деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU