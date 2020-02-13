Мужчина задушил подругу рыболовной сетью на берегу плотины в Ершовском районе

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:18:55+03:00

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В Ершовском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, подозреваемый — 34-летний мужчина.

Следствие считает, что 6 октября он с 43-летней подругой и еще одной парой приехали на реку Малый Узень в районе села Еремеевка. Там они отдыхали и распивали алкоголь.

В какой-то момент мужчина ушел домой, но через некоторое время вернулся и застал свою подругу с приятелем в машине. В ярости он вытащил женщину из автомобиля и избил на берегу плотины. После этого он задушил ее валявшейся рядом рыбацкой сетью.

Тело он столкнул в реку и скрылся с места убийства.

Труп был найден в конце октября, а мужчина был задержан позднее.

На месте трагедии он рассказал об обстоятельствах преступления. Ему предъявлено обвинение.

ИСТОЧНИК KP.RU