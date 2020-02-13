2020-02-13T10:18:55+03:00
Происшествия

Мужчина задушил подругу рыболовной сетью на берегу плотины в Ершовском районе

Возбуждено уголовное дело
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ершовском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, подозреваемый — 34-летний мужчина.

Следствие считает, что 6 октября он с 43-летней подругой и еще одной парой приехали на реку Малый Узень в районе села Еремеевка. Там они отдыхали и распивали алкоголь.

В какой-то момент мужчина ушел домой, но через некоторое время вернулся и застал свою подругу с приятелем в машине. В ярости он вытащил женщину из автомобиля и избил на берегу плотины. После этого он задушил ее валявшейся рядом рыбацкой сетью.

Тело он столкнул в реку и скрылся с места убийства.

Труп был найден в конце октября, а мужчина был задержан позднее.

На месте трагедии он рассказал об обстоятельствах преступления. Ему предъявлено обвинение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Духовницком районе тушили крупный пожар
В Энгельсском районе столкнулись две фуры
В Саратове пройдет акция «Родные языки России»
В Воскресенском районе работникам выплатили более 6 млн рублей долгов по зарплате
Саратовский бадминтонист одержал вторую победу на чемпионате Европы в составе сборной России
В Балакове сгорел гараж с ВАЗ-2106
Мужчина задушил подругу рыболовной сетью на берегу плотины в Ершовском районе
С двух саратовцев взыщут 136 тыс. рублей, полученных преступным путем
Шкафчик для хранения вещей в балаковском магазине не уберег пенсионерку от кражи
Улицы Саратова от снега очищают свыше 200 единиц техники
Госавтоинспекция предупреждает саратовцев об осторожности на дорогах
Модель-трансгендер будет бороться за сердце главного «Холостяка» из Саратова
В Саратове парень украл у собутыльника мобильник
Коронавирус: в Саратовскую область запретили ввозить коллекционных бабочек
В центре Саратова «Газель» врезалась в Daewoo Matiz
За сердце саратовца в программе «Холостяк» будут бороться 25 девушек
В селе под Озинками женщина сгорела в квартире без газа и электричества
Жители закрытого военного городка под Энгельсом получили квартиры
В Саратовской области обнаружили два некачественных лекарства для животных
«Открытие Research»: в 2020 году ипотечное кредитование в России вернется к росту
В Саратове трое преступников вымогали у бизнесмена 50 млн рублей
В Марксе мужчина забил сожительницу из ревности и от огорчения пошел за алкоголем
В Балакове ночью 12 февраля зарезали мужчину