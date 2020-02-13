С двух саратовцев взыщут 136 тыс. рублей, полученных преступным путем

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:35:28+03:00

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Суд приговорил двух саратовцев виновными в незаконной организации азартных игр, использовании объектов авторского права или смежных прав.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, они запустили в Волжском районе города игорное заведение.

Это является незаконным, суд признал деятельность граждан преступным, а сделки по предоставлению терминалов для участия в играх ничтожными.

Полученный преступным образом доход подлежит взысканию в пользу РФ. Прокуратура района направила в суд иск о взыскании с граждан 136 430 рублей.

Эти требования удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU