С двух саратовцев взыщут 136 тыс. рублей, полученных преступным путем
Суд приговорил двух саратовцев виновными в незаконной организации азартных игр, использовании объектов авторского права или смежных прав.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, они запустили в Волжском районе города игорное заведение.
Это является незаконным, суд признал деятельность граждан преступным, а сделки по предоставлению терминалов для участия в играх ничтожными.
Полученный преступным образом доход подлежит взысканию в пользу РФ. Прокуратура района направила в суд иск о взыскании с граждан 136 430 рублей.
Эти требования удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU