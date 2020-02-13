Шкафчик для хранения вещей в балаковском магазине не уберег пенсионерку от кражи
Вора искали почти неделю
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В Балакове Саратовской области у 75-летней пенсионерки украли сумку с 19 тыс. рублей и телефоном.
- Заявление женщины поступило ночью 7 февраля. Она рассказала, что кражу совершили прошлым вечером, с 17:00 до 18:00, из шкафчика для хранения вещей в магазине на улице Свердлова, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.
Правоохранители задержали 12 февраля 35-летнего ранее не судимого мужчину. У него изъяли похищенное и выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU