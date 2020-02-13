Госавтоинспекция предупреждает саратовцев об осторожности на дорогах
Госавтоинспекция Саратова призывает водителей быть особо осторожными в связи с ухудшением погоды — обильным снегопадом.
Как рассказали «КП-Саратов» в городской ГИБДД, граждан призывают не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал между автомобилями.
Нужно помнить, что обзору пешехода может мешать зонт или капюшон, поэтому стоит быть предельно внимательными при их появлении.
Шоферов также призвали парковать автомобили только в отведенных местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. В связи с предстоящими праздниками и выходными сотрудники Госавтоинспекции напомнили о недопустимости садиться пьяными за руль. Водителям посоветовали воспользоваться услугами такси.
ИСТОЧНИК KP.RU