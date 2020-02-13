В Саратове парень украл у собутыльника мобильник
Мужчина пошел в полицию через два дня
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В Саратове полиция Заводского района раскрыла кражу мобильного телефона.
- С заявлением 12 февраля обратился 34-летний мужчина и рассказал, что вечером 9 февраля после совместного распития его 23-летний собутыльник украл Samsung A30 за 14 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Полицейские начали розыск преступника и вскоре задержали подозреваемого. Ранее уже привлекавшийся парень признался в преступлении. Ему выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU