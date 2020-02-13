В Саратове парень украл у собутыльника мобильник

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:36:47+03:00

Мужчина пошел в полицию через два дня

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В Саратове полиция Заводского района раскрыла кражу мобильного телефона.

- С заявлением 12 февраля обратился 34-летний мужчина и рассказал, что вечером 9 февраля после совместного распития его 23-летний собутыльник украл Samsung A30 за 14 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полицейские начали розыск преступника и вскоре задержали подозреваемого. Ранее уже привлекавшийся парень признался в преступлении. Ему выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU