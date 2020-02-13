Коронавирус: в Саратовскую область запретили ввозить коллекционных бабочек
Ограничения будут действовать до особого указания
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Россельхознадзор в связи с эпидемией коронавируса запретил ввозить в Саратовскую область различных насекомых из Китая.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ведомстве, в список запрета на ввоз и транзит включили клещей, нематод, живых насекомых для научно-исследовательских целей.
Также под запрет попали коллекции и предметы коллекционирования по зоологии и ботанике, например, бабочки.
Ограничения будут действовать до особого указания Россельхознадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU