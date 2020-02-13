В центре Саратова «Газель» врезалась в Daewoo Matiz
В больницу попала водительница легковушки и ее пассажир
Фото ГИБДД города
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В Саратове вчера вечером, 12 февраля, «Газель» с 27-летним мужчиной за рулем врезалась в Daewoo Matiz, а после — в ограду.
Фото ГИБДД города
- В результате ДТП пострадала 22-летняя водительница иномарки и ее 28-летний пассажир. Их госпитализировали, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.
Известно, что авария произошла в 21:15 напротив дома №79а по улице Мичурина.
ИСТОЧНИК KP.RU