В центре Саратова «Газель» врезалась в Daewoo Matiz

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:11:12+03:00

В больницу попала водительница легковушки и ее пассажир

Изменить размер текста: A A

В Саратове вчера вечером, 12 февраля, «Газель» с 27-летним мужчиной за рулем врезалась в Daewoo Matiz, а после — в ограду.

Фото ГИБДД города

- В результате ДТП пострадала 22-летняя водительница иномарки и ее 28-летний пассажир. Их госпитализировали, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

Известно, что авария произошла в 21:15 напротив дома №79а по улице Мичурина.

ИСТОЧНИК KP.RU