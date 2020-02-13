В селе под Озинками женщина сгорела в квартире без газа и электричества
В Озинском районе Саратовской области на пожаре погибла женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла вечером 12 февраля в селе Балаши.
Около 22 часов жильцы многоквартирного дома заметили пожар на втором этаже. Они вызвали МЧС, а после тушения возгорания на полу кухни квартиры было найдено тело 69-летней хозяйки. На трупе имелись следы термического воздействия, признаков насильственной смерти не выявлено.
Следователь СУ СКР провел осмотр места происшествия. Установлено, что в квартире нет газового снабжения, а электричество было отключено. Очаг возгорания находился на полу кухни, где и лежала женщина. По предварительной версии, она разожгла огонь, что и стало причиной пожара.
Проводятся проверки, по итогам которых будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU