В селе под Озинками женщина сгорела в квартире без газа и электричества

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:40:36+03:00

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В Озинском районе Саратовской области на пожаре погибла женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла вечером 12 февраля в селе Балаши.

Около 22 часов жильцы многоквартирного дома заметили пожар на втором этаже. Они вызвали МЧС, а после тушения возгорания на полу кухни квартиры было найдено тело 69-летней хозяйки. На трупе имелись следы термического воздействия, признаков насильственной смерти не выявлено.

Следователь СУ СКР провел осмотр места происшествия. Установлено, что в квартире нет газового снабжения, а электричество было отключено. Очаг возгорания находился на полу кухни, где и лежала женщина. По предварительной версии, она разожгла огонь, что и стало причиной пожара.

Проводятся проверки, по итогам которых будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU