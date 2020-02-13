В Саратовской области обнаружили два некачественных лекарства для животных

13 Февр. 2020 2020-02-13T08:44:10+03:00

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В Саратовской области обнаружено два лекарства производства ООО «Белэкотехника» из Республики Беларусь, которые не соответствуют образцам качества.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, речь идет о «Сульфприм 48» (серия 0630218, срок годности до 02.2020) — имеются проблемы с цветом и внешним видом. А также «Стрептоформ» (серия 1940418, срок годности до 04.2020) — не соответствует по показателю «массовая доля влаги».

Теперь продажа лекарств приостановлена, если вы видите их на прилавках, нужно сообщать в Управление по телефону: 74-80-51 или написать на электронный адрес: rsn-vetnadzor@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU