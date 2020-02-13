В Марксе мужчина забил сожительницу из ревности и от огорчения пошел за алкоголем

13 Февр. 2020 2020-02-13T08:04:35+03:00

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В Марксе Саратовской области в суд направлено уголовное дело об умышленном причинению вреда здоровью, что повлекло смерть человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 46-летний мужчина, ранее судимый.

Следствие считает, что вечером 5 декабря он с 49-летней сожительницей распивал алкоголь у себя в квартире дома на улице Ленина. У них в гостях был знакомый.

Когда гость ушел спать, мужчина начал упрекать возлюбленную в оказании знаков внимания приятелю. В припадке ревности он избил женщину, причем наносил удары ногами в ботинках по голове и телу. На следующую ночь женщина скончалась дома. Сожитель расстроился и ушел за выпивкой, а гость вызвал медиков.

Причиной смерти названа травма груди и повреждение легких.

На предварительном следствии мужчина признал вину и раскаялся. Он был взят под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU