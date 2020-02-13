В Балакове ночью 12 февраля зарезали мужчину
Задержан подозреваемый
Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Балакове Саратовской области в ночь на 12 февраля было обнаружено тело 38-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП случилось в квартире дома на улице Вокзальная.
На груди и руке убитого имелись ножевые ранения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Задержан подозреваемый — 57-летний местный житель. Решается вопрос об аресте.
ИСТОЧНИК KP.RU