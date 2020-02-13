В Балакове ночью 12 февраля зарезали мужчину

13 Февр. 2020 2020-02-13T08:02:50+03:00

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В Балакове Саратовской области в ночь на 12 февраля было обнаружено тело 38-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП случилось в квартире дома на улице Вокзальная.

На груди и руке убитого имелись ножевые ранения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Задержан подозреваемый — 57-летний местный житель. Решается вопрос об аресте.

ИСТОЧНИК KP.RU