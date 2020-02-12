Пропавшую в Новоузенске собаку нашли через неделю в колодце

12 Февр. 2020 2020-02-12T19:34:49+03:00

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В Новоузенске Саратовской области спасатели достали упавшую в трехметровую яму собаку.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, очевидцы на улице Саратовская услышали лай и не смогли сами извлечь пса.

Один из свидетелей во время спасательной операции заявил, что это собака живущего поблизости мужчины. Когда ему отвезли вызволенного питомца, оказалось, что он искал его неделю.

По словам спасателей, сейчас с псом все в порядке, он у хозяина.

ИСТОЧНИК KP.RU