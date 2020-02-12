2020-02-12T19:34:49+03:00
Происшествия

Пропавшую в Новоузенске собаку нашли через неделю в колодце

Пес выжил и был передан хозяину
Ольга Симонова
Поделиться:
Фото облспасаФото облспаса
Изменить размер текста:

В Новоузенске Саратовской области спасатели достали упавшую в трехметровую яму собаку.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, очевидцы на улице Саратовская услышали лай и не смогли сами извлечь пса.

Один из свидетелей во время спасательной операции заявил, что это собака живущего поблизости мужчины. Когда ему отвезли вызволенного питомца, оказалось, что он искал его неделю.

По словам спасателей, сейчас с псом все в порядке, он у хозяина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пропавшую в Новоузенске собаку нашли через неделю в колодце
В Саратове бродячая собака упала в погреб местных жителей и не пускала их к картошке
Глава Саратова пообещал детям новых микрорайонов Солнечного-2 места в школах
В Солнечном-2 не хватает места в детсадах 1,5 тыс. детей
Валерий Радаев встречается с жителями Саратова в «Солярисе»
Определены варианты мест для благоустройства в Саратове
Расходы и доходы бюджета Саратовской области вырастут на 487 млн рублей
В День влюбленных в Саратове пройдет театрализованный квест
Саратовские облдепы готовы выделить 23 млн рублей Мининформу для печати материалов к 75-летию Победы
Спасатели эвакуировали с Волги пятерых детей
Депутаты облдумы попробовали обсудить ругань на заседаниях
В театре кукол «Теремок» Саратова заканчивается демонтаж оборудования
Кража аккумулятора на Уфимцева попала на камеру наблюдения
Завод из Энгельса начнет производство уникальной продукции
Подробности отравления трех человек в Пугачевском районе: у печи был закрыт шибер
Участниками программы «Большие гастроли» стали четыре саратовских театра
В Оренбурге найдены родственники участника ВОВ, похороненного в Саратове
В Пугачевском районе погибли три человека
В Саратове пройдут соревнования по ездовому спорту