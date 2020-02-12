2020-02-12T19:06:55+03:00
Происшествия

В Саратове бродячая собака упала в погреб местных жителей и не пускала их к картошке

Спасатели вытащили животное
Ольга Симонова
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Фото облспасаФото облспаса
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В Ленинском районе Саратова спасатели достали бродячую собаку, упавшую в погреб местных жителей.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, инцидент случился на улице Старая Большая Поливановка.

Сарай, где находился трехметровый погреб, не был закрыт. Пес забежал, упал и не смог вылезти. Вскоре за хранящейся картошкой пришли хозяева погреба, но агрессивная собака не пускала их к запасам.

Прибывшие спасатели с помощью петли для отлова достали животное из заточения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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