2020-02-12T17:47:57+03:00
Общество

Валерий Радаев встречается с жителями Саратова в «Солярисе»

Горожане интересуются судьбой новой школы в 11-м микрорайоне
Алина Маликова
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Фото Алины МаликовойФото Алины Маликовой
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев и глава города Михаил Исаев сегодня, 12 февраля, встречаются с жителями в микрорайоне «Солнечный-2».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», встреча проходит в лицее «Солярис».

Фото Алины Маликовой

Фото Алины Маликовой

У горожан возник вопрос о новой школе в 11-м микрорайоне. Зампред правительства Роман Бусаргин ответил, что она будет готова принять детей к сентябрю 2021 года. Однако глава региона потребовал пересмотреть сроки. По его словам, сам объект должен быть сдан к концу 2020 года.

На ее строительство требуется 800 млн рублей, подрядчиками выступают «Госжилстрой» и «Кронверк». При этом Бусаргин пообещал, что за ходом работ будет организован надзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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