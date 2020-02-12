Расходы и доходы бюджета Саратовской области вырастут на 487 млн рублей

12 Февр. 2020 2020-02-12T17:15:05+03:00

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Доходы бюджета Саратовской области в 2020 году планируется увеличить на 487 млн рублей.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на заседании бюджетной комиссии в областной думе также было предложено увеличить на такую же сумму расходы.

Средства планируется распределить следующим образом: 39,4 млн рублей на создание универсальных спортплощадок при школах; 7,9 млн рублей на разработку проектно-сметной документации по строительству «Парка покорителей космоса» и причальных сооружений; 44,4 млн рублей — на создание лицея-интерната №64.

Итого, доходы бюджета запланированы в сумме 108 904 млн рублей, расходы — 111 884 млн рублей. Дефицит составит 2 980 млн рублей.

Представитель министерства промышленности и энергетики объяснил депутатам, что 80 млн рублей, которые были выделены в 2019 году, и 80 млн рублей, запланированных в 2020 году, предназначены для развития структуры обеспечением газомоторным топливом. Область софинансирует их в сумме 8 млн рублей. Эти деньги разыграют на конкурсе между частными компаниями.

Предполагается таким образом развивать экологическую инфраструктуру. На каждый вложенный бюджетный рубль это должно принести 22 рубля инвестиций. Депутаты поинтересовались, почему тогда не вкладывать деньги в развитие электротранспорта. На это был ответ, что наша промышленность не готова к росту производства электромобилей.

Министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов объяснил поступление 25 млн рублей федеральных средств строительством стадиона открытого типа с катком в поселке Духовницкое. По его словам, нехватка подобных спортивных заведений, катков и бассейнов велика, обеспеченность области составляет лишь 67%.

В результате изменения в бюджет были вынесены для окончательного принятия на заседании облдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU