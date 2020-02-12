В День влюбленных в Саратове пройдет театрализованный квест
Все желающие смогут попасть за кулисы
.
Изменить размер текста:
В Саратове пройдет квест в День святого Валентина.
Как сообщили «КП-Саратов» организаторы, он состоится в областном центре народного творчества имени Лидии Руслановой на улице Ломоносова.
Театрализованный квест «Для влюбленных в театр... и не только» состоится 14 февраля в 16 часов. Вместе со зрителями участие в нем примут актеры «Народного коллектива» театра-студии «Детский человек». Все желающие смогут попасть за кулисы и поближе познакомиться с профессией актера и секретами сценического искусства.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU