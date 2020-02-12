2020-02-12T16:38:32+03:00
Общество

Саратовские облдепы готовы выделить 23 млн рублей Мининформу для печати материалов к 75-летию Победы

Тему будут освещать в СМИ
Екатерина Семенова
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На заседании бюджетного комитета Саратовской областной думы сегодня, 12 февраля, обсудили выделение дополнительных средств министерству информации и печати на размещение в СМИ материалов, посвященных 75-летию Победы, а также на издание тематических книг — 20 и 3 млн рублей соответственно.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», представителей фракции КПРФ заинтересовала возможность попадания в СМИ губернатора Валерия Радаева, если он станет фигурантом новостей по этой тематике. Министр Светлана Бакал ответила, что органы исполнительной власти не упоминаются в данных темах.

Депутат Вадим Рогожин отметил, что такая финансовая поддержка позволяет ряду СМИ остаться на плаву. При этом социальную составляющую многие издания оплачивают самостоятельно, и средства нужны, главным образом, на зарплату журналистам.

Вопросов у депутатов к Мининформу не возникло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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