2020-02-12T16:24:29+03:00
Общество

Депутаты облдумы попробовали обсудить ругань на заседаниях

Однако вопрос не стали рассматривать
Александр Уриевский
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..Фото: Александр Уриевский
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В Саратовской областной думе проходит заседание комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности.

Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», первым слово взял депутат Станислав Денисенко, который предложил осудить поведение фракции КПРФ и потребовать прекратить хамское поведение по отношению к коллегам, крики и повышение голоса на заседаниях комитета и рабочих групп, а также срывы заседаний.

Сами коммунисты его поддержали, отметив, что сбегать с заседаний не хорошо и любую инициативу надо обсуждать. В свою очередь, они выдвинули предложение внести в повестку вопрос о поправках в Конституцию России и изменение структуры регионального правительства.

Однако большинство коллег проголосовали против идеи Денисенко и коммунистов.

Другим вопросом повестки стали, в частности, изменения в областной бюджет.

Первым делом депутаты утвердили вынесение на голосование думы нового аудитора счетной палаты, им стал Павел Костин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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