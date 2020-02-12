Депутаты облдумы попробовали обсудить ругань на заседаниях

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:24:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской областной думе проходит заседание комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности.

Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», первым слово взял депутат Станислав Денисенко, который предложил осудить поведение фракции КПРФ и потребовать прекратить хамское поведение по отношению к коллегам, крики и повышение голоса на заседаниях комитета и рабочих групп, а также срывы заседаний.

Сами коммунисты его поддержали, отметив, что сбегать с заседаний не хорошо и любую инициативу надо обсуждать. В свою очередь, они выдвинули предложение внести в повестку вопрос о поправках в Конституцию России и изменение структуры регионального правительства.

Однако большинство коллег проголосовали против идеи Денисенко и коммунистов.

Другим вопросом повестки стали, в частности, изменения в областной бюджет.

Первым делом депутаты утвердили вынесение на голосование думы нового аудитора счетной палаты, им стал Павел Костин.

ИСТОЧНИК KP.RU