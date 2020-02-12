В театре кукол «Теремок» Саратова заканчивается демонтаж оборудования

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:35:54+03:00

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В саратовском театре кукол «Теремок» заканчивается демонтаж напольного покрытия, идет разбор подвесных потолков и коммуникаций, уже завершены работы со сценой и зрительным залом.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, в ближайшее время подрядчики начнут укреплять фундамент здания, проведут бурение под сваи.

Представители Общественного совета следят за ходом ремонта, нареканий нет.

На 85-летие театра в 2021 году зрители придут в обновленное здание, работы планируют завершить в конце ноября 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU