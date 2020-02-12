В театре кукол «Теремок» Саратова заканчивается демонтаж оборудования
Разобраны сцена и зрительный зал
Изменить размер текста:
В саратовском театре кукол «Теремок» заканчивается демонтаж напольного покрытия, идет разбор подвесных потолков и коммуникаций, уже завершены работы со сценой и зрительным залом.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, в ближайшее время подрядчики начнут укреплять фундамент здания, проведут бурение под сваи.
Представители Общественного совета следят за ходом ремонта, нареканий нет.
На 85-летие театра в 2021 году зрители придут в обновленное здание, работы планируют завершить в конце ноября 2020.
ИСТОЧНИК KP.RU