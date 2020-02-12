Кража аккумулятора на Уфимцева попала на камеру наблюдения
Житель Ленинского района Саратова лишился аккумулятора.
Как стало известно «КП-Саратов», злоумышленники сняли АКБ с автомобиля, припаркованного напротив дома №6 по улице Уфимцева.
Преступление попало на камеру видеонаблюдения. Оказалось, что 28 января около 12 ночи двое парней несколько раз подходили к машине и открывали капот. Однако аккумулятор им удалось украсть только с третьей попытки, поддев его куском фанеры.
Владелец машины обратился с записью в полицию для поисков злоумышленников.
Благодарим за предоставленное видео систему «Безопасный дом».
Украли аккумулятор.
ИСТОЧНИК KP.RU