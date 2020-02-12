2020-02-12T16:40:27+03:00
Происшествия

Кража аккумулятора на Уфимцева попала на камеру наблюдения

Владелец авто обратился в полицию [видео]
Екатерина Семенова
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Кадр с камеры "Безопасного дома"Кадр с камеры "Безопасного дома"
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Житель Ленинского района Саратова лишился аккумулятора.

Как стало известно «КП-Саратов», злоумышленники сняли АКБ с автомобиля, припаркованного напротив дома №6 по улице Уфимцева.

Преступление попало на камеру видеонаблюдения. Оказалось, что 28 января около 12 ночи двое парней несколько раз подходили к машине и открывали капот. Однако аккумулятор им удалось украсть только с третьей попытки, поддев его куском фанеры.

Владелец машины обратился с записью в полицию для поисков злоумышленников.

Благодарим за предоставленное видео систему «Безопасный дом».

Украли аккумулятор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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