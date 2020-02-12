2020-02-12T16:43:48+03:00
Экономика

Завод из Энгельса начнет производство уникальной продукции

На открытие новой линии будет выделено 42,3 млн рублей
Екатерина Семенова
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Предприятие из Энгельса Саратовской области готовится запустить новое производство.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона, на ООО «Технокомплект» будут выпускать стальные фланцы с полимерным покрытием для соединения полиэтиленовых труб. Подобного производства в России больше нет.

Для реализации инвестпроекта предприятие получит льготный займ Фонда развития промышленности.

- Фланцы с полимерным покрытием обладают высокой коррозионной стойкостью, устойчивостью к резким перепадам температур, нейтральностью к агрессивным средам и могут использоваться в пищевой промышленности. Реализация проекта позволит перейти от применения более дорогих импортных фланцев к аналогичной по качеству продукции российского производства, заместив до 5% импортных аналогов, что позволит повысить уровень локализации в трубной отрасли. Общий бюджет проекта составляет 42,3 млн рублей, из которых 16,4 млн рублей будут предоставлены в виде льготного займа ФРП и 7 млн рублей — от Фонда развития промышленности Саратовской области, — сообщили в пресс-службе Минпрома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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